'Morando em Belém': Mulher Melancia atualiza biografia do Instagram

Andressa Soares, a Mulher Melancia, desembarcou em Belém há uma semana, mas já se sente em casa. Casada com jogador de futebol Michel Macedo, que atualmente veste a camisa do Paysandu, ela tem mostrado um pouco da sua rotina na capital paraense para os seus mais de 1,9 milhões de seguidores no Instagram.

Mas o que o paraense quer mesmo é que ela se sinta em casa, e parece que ela já está bem familiarizada com a nova morada. Andressa já atualizou a sua biografia no Instagram com 'morando em Belém do Pará', além disso ela deixou um destaque no seu perfil com alguns momentos na cidade.

No sábado (20), a artista esteve na estreia do Paysandu no estádio Mangueirão. Na ocasião o time bicolor venceu de 1x0, ou seja, a Mulher Melancia é pé quente. O seu marido não jogou na ocasião.

Michel e Andressa estão juntos desde 2017, eles são pais de Arthur.

Mulher Melancia atualiza biografia no Instagram. (@mulhermelanciaoficial)