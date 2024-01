Saiba quem é Mulher Melancia, esposa do mais novo jogador do Paysandu

Paysandu anunciou nesta segunda-feira (15), a contratação de mais um jogador para a temporada de 2024. O escolhido da vez foi o lateral-direito Michel Macedo, de 33 anos, que é casado com Andressa Soares, a Mulher Melancia.

Relembre a carreira de Andressa

Andressa tem 35 anos e ficou famosa como a Mulher Melancia da 'Dança do Créu' nos anos 2000. Atualmente, a dançarina vive longe da fama.

Natural do Rio de Janeiro, Andressa foi a pioneira das Mulheres Frutas no funk. Ela também trabalhou como dançarina do cantor MC Créu e da Gaiola das Popozudas.

Com 1,7 milhões de seguidores no Instagram, mesmo longe da carreira de dançarina, ela costuma publicar vídeos com as dancinhas do momento nas redes sociais, além de compartilhar sua rotina de treinos e com a família.