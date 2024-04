Paysandu provoca o Remo, lista 'derrotas' e diz: 'pode pedir música no Fantástico?'

Após a conquista do título paraense, o Paysandu usou as redes sociais para provocar o maior rival, o Remo, derrotado na decisão do estadual neste domingo (14/04). Em uma postagem no Instagram, o Papão fez um "checklist" de derrotas azulinas. Confira:

Campeão estadual, o Papão volta a disputar uma partida oficial na sexta-feira (19/04), contra o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.