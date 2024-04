Parazão 2024 registra quase 300 mil pagantes em 61 jogos, diz relatório final da FPF

Após 86 dias de disputa com 12 equipes e mais de 60 partidas, o Campeonato Paraense de 2024 chega ao fim, e com ele, a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou um relatório com todas as informações da disputa que consagrou o Paysandu como campeão e, de quebra, dono das melhores médias conquistadas entre os participantes.

Ao todo, os 61 jogos foram assistidos por 299.486, com média de público na casa dos 4.910 torcedores. Foram marcados no Parazão 2024 134 gols, com média de 2,16 gols/partidas. O maior público registrado foi de 48.180 torcedores, no Re-Pa da quinta rodada da primeira fase. A arrecadação total das partidas ficou na casa dos R$ 9.006.834,00, sendo a maior delas de R$ 2.452.020,00, registrada no mesmo clássico.

O Paysandu apresenta os melhores números, desde a classificação geral, onde acumulou 34 pontos em 14 jogos, contra 27 do Remo, o segundo colocado geral. A lanterna da competição ficou com o Canaã, que marcou quatro pontos em oito rodadas. Ao lado dele, o Tapajós também foi rebaixado, marcando cinco pontos em oito jogos.

Em relação ao público, o Papão da Curuzu foi o campeão, levando exatos 113.542 torcedores ao estádio, com média de 14.193 torcedores por partida. O Remo vem em seguida com 112.432 e média de 12.492. O lanterna de público foi o São Francisco, com 886 pagantes e média de 177 por jogo.

Na disputa de ataques, o Paysandu também ficou na ponta, com 26 gols marcados, média de 1,9 por jogo, além de ter tido a defesa menos vazada, com cinco gols em todo campeonato. Os piores ataques ficaram com o Santa Rosa e o Canaã, ambos com quatro gols, enquanto que, as piores defesas, ficaram com a Tuna Luso e o Bragantino, com 14 gols sofridos.

Ao final do Parazão, o Paysandu sagrou-se campeão invicto, com 10 vitórias e quatro empates e um saldo positivo de 21 bolas. Outro ranking divulgado foi dos cartões. A equipe mais amarelada foi a Tuna Luso, com 34, seguida de perto pelo Santa Rosa, com 31. Na ponta oposta, a equipe de Hélio dos Anjos levou 17 cartões, enquanto o Remo levou 19. Entre os cartões vermelhos, o Remo foi o campeão, com quatro, mesmo número do Caeté.

Por fim, a FPF, na figura do presidente Ricardo Gluck Paul, também manifestou alegria com a criação de duas competições profissionais que estrearam na temporada: a Supercopa Grão Pará, vencida pelo Águia de Marabá, e a Copa Grão Pará, cujo vencedor foi a Tuna Luso Brasileira, que também foi premiada com uma vaga na Copa do Brasil de 2025.

"Com muito orgulho, a Federação Paraense de Futebol encerra a temporada profissional da Série A com números bastante expressivos. Além dos números esportivos, obtivemos recorde de arrecadação (R$ 9 milhões) e patrocínios (R$ 2 milhões). Quase 300 mil pagantes, além da criação e realização de mais duas competições profissionais inéditas que transformaram o nosso Estadual em 3x1", comemora o presidente Gluck Paul.