Com "casadinha" Remo inicia venda de ingressos para o jogo contra a Tuna no Parazão

O Remo iniciou na manhã desta segunda-feira (25) as vendas para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paraense contra a Tuna Luso, que tem o mando de campo. A partida ocorre nesta quinta-feira (28), às 20h, no estádio Mangueirão.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube do Remo nas redes sociais, as entradas estão disponíveis no site ingressosSA.com ou nas lojas oficiais do clube azulino. Os bilhetes estão sendo vendidos a partir de R$ 30, para arquibancadas (lado A e B). As cadeiras custam R$ 50 e o camarote é R$ 60.

Além disso, os torcedores azulinos e tunantes terão a opção de comprar a "casadinha", que custa R$ 50. Nessa modalidade de compra, o torcedor tem direito a ingressos para as duas partidas da semifinal do Parazão com um preço menor.

O jogo de volta entre o Leão Azul e Águia do Souza será no próximo domingo (31), às 17h, no Mangueirão, com o mando de campo do Remo. Além da vaga na final do Campeonato Paraense, o confronto também decide quem será um dos representantes do Pará na Copa do Brasil de 2025, já que o campeão e o vice estadual têm participação garantida no torneio nacional.

Estudantes têm direito a meia-entrada para o jogo. Para isso, será necessário fazer a reserva dos ingressos por meio do site ingressosa.com na próxima quarta-feira (27), a partir das 8h. É preciso ter a carteira estudantil e documento oficial.

Pontos de vendas

Vendas online: IngressosSA.com

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Período de 23/03/2024 a 28/03/2024

Sabado - Horario: 09h as 17h

Domingo - Horario: 09h as 15h

Segunda a Quinta-feira- Horário: 9h as 18h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Período de 23/03/2024 a 28/03/2024

Sabado - Horario: 09h as 17h

Domingo - Horario: 09h as 15h

Segunda a Quarta-feira- Horário: 9h as 19h

Quinta-feira - Horario: 9h as 18h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Período de 23/03/2024 a 28/03/2024

Sabado - Horario: 09h as 21h

Domingo - Horario: 09h as 16h

Segunda a Quarta-feira- Horário: 9h as 21h

Quinta-feira - Horario: 9h as 18h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Período de 23/03/2024 a 28/03/2024

Sabado - Horario: 10h as 22h

Domingo - Horario: 12h as 22h

Segunda a Quarta-feira- Horário: 10h as 22h

Quinta-feira - Horario: 10h as 18h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Período de 23/03/2024 a 28/03/2024

Sabado - Horario: 10h as 22h

Domingo - Horario: 12h as 22h

Segunda a Quarta-feira- Horário: 10h as 22h

Quinta-feira - Horario: 10h as 18h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Período de 23/03/2024 a 28/03/2024

Sabado - Horario: 10h as 22h

Domingo - Horario: 12h as 22h

Segunda a Quarta-feira- Horário: 10h as 22h

Quinta-feira - Horario: 10h as 18h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Período de 23/03/2024 a 28/03/2024

Sabado - Horario: 10h as 22h

Domingo - Horario: 12h as 22h

Segunda a Quarta-feira- Horário: 10h as 22h

Quinta-feira - Horario: 10h as 18h

LOJA DO REMO – SHOPPING METROPÓLE

Período de 23/03/2024 a 28/03/2024

Sabado - Horario: 10h as 22h

Domingo - Horario: 12h as 22h

Segunda a Quarta-feira- Horário: 10h as 22h

Quinta-feira - Horario: 10h as 18h

BILHETERIA MANGUEIRÃO

Dia: 28/03/2024 – Horário de 14h as 21h:00m

VENDA DE MEIAS

Reservas pelo site: www.ingressosa.com

Quarta-feira (27/03/2024) a partir das 8h

Retiradas no Ginásio Serra Freire

Quinta-feira: 28/03/2024

Horário: 9:00 às 14:00h

* É necessário a apresentação da Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Estudantil