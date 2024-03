FPF divulga tabela com jogos da semifinal do Parazão; confira

Paysandu, Tuna Luso, Clube do Remo e Águia de Marabá já sabem em quais datas irão se enfrentar pela semifinal do Campeonato Paraense. A FPF soltou na tarde desta terça-feira (19) a sequência da tabela do estadual, com as datas, horários e locais das partidas de ida e volta. Os dois vencedores avançam para a concorrida final do Parazão 2024.

As quatro equipes que estão nesta fase eliminaram respectivamente Bragantino, São Francisco, Santa Rosa e Caeté. Assim, o novo cruzamento de jogos determinou os duelos entre Paysandu x Águia de Marabá e Remo x Tuna Luso.

O primeiro duelo será entre o Papão da Curuzu e o Azulão Marabaense, na próxima quarta-feira (27), no estádio Zinho Oliveira, a partir das 20h. No dia seguinte entram em campo o Leão Azul contra a Águia Guerreira, também às 20h, em local a definir.

Já a volta entre bicolores e marabaenses ocorre no dia 30, às 17h, na Curuzu. O segundo duelo entre os azulinos e o "santinha" fecha a fase no dia 31, domingo, também às 17h, sem local definido. A grande final da competição será disputada no mês de abril, com data a definir.

Grão-Pará

Os times eliminados nesta fase do campeonato ainda retornam a campo, mas agora na Copa Grão-Pará, que reúne os eliminados das quartas de final. Eles disputam entre si e avançam à fase seguinte, onde recebem os eliminados da semifinal do Parazão, formando um torneio paralelo, que, até o momento, garante ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil de 2025.