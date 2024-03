Lateral do Paysandu aposta no 'Caldeirão' contra o Águia de Marabá: 'A torcida joga com a gente'

Neste sábado (30), Paysandu e Águia fazem o segundo duelo pela semifinal do Parazão. Após o último trabalho desta sexta, o lateral-direito Bryan conversou com a imprensa para falar sobre a preparação do time, o atual momento do Papão e as projeções futuras visando a Série B, cujo parâmetro de preparação, segundo ele, o Parazão não alimenta, mas contribuiu em uma questão fundamental: a homogeneidade do elenco.

"O futebol paraense não é um parâmetro, mas a gente tem que dar o melhor em campo, assim ficamos mais homogêneos em todas as competições. Outro dia assisti um jogo do Novorizontino-SP, que vai ser nosso adversário na Série B. É um outro nível. Não vamos escapar disso, então temos que nos preparar e o paraense é importante para nós para chegarmos na Série B com rodagem e um time entrosado", adianta.

E no Parazão, embora o panorama seja favorável, alguns acontecimentos ligaram o alerta na Curuzu, depois que um surto de virose acometeu diversos atletas, tirando alguns de campo desde a partida contra o Manaus, pelas quartas de final da Copa Verde. "A gente tem tomado todas as precauções que nos orientam, na intenção de não pegar essa virose. Estamos tomando algumas medicações, infelizmente estão acontecendo alguns casos, mas estamos nos cuidando bem para não comprometer os jogos", comenta.

Enquanto a parte médica bicolor se esforça para reverter as baixas, no gramado de jogo o ritmo é outro. Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Paysandu alcançou números elevados que o colocam no topo do estadual em vários quesitos, provocando no elenco a necessidade de manter a média.

"A gente tem executado o que o professor tem pedido. Estamos aprimorando tudo. Nossa campanha é muito boa, mas precisamos melhorar e temos isso em mente. Temos melhor ataque, melhor defesa, artilheiro do campeonato. Temos condições de continuar trilhando um grande campeonato, com foco e dedicação, pois não ganhamos nada, mas estamos num caminho de sucesso", explica Bryan, reconhecendo também alguns ajustes em pontos fracos do time. "Estamos melhorando a questão da linha alta. Neste jogo devemos entrar melhor".

A decisão contra o Águia será na Curuzu. Na visão do lateral, apesar dos problemas, será a oportunidade ideal para uma grande apresentação do time diante de sua torcida. "O reflexo da torcida no último jogo com o Manaus foi nítido. Saímos perdendo, conseguimos virar e classificar. O torcedor joga junto com a gente. Sentimos essa energia, essa força. Em casa temos um jogador a mais, que é a torcida. Ficamos motivados e vamos usar essa vantagem a nosso favor para fazer um grande jogo e classificar", encerrou. A partida começa às 17h.