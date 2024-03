Atacante do Paysandu pode deixar o clube; equipes do Nordeste disputam jogador

Com a proximidade dos términos dos campeonatos estaduais, os clubes procuram reforços e chegadas e saídas são comuns neste período do ano. E o ABC-RN e o Náutico-PE, clubes que estão na Série C do Brasileiro, possuem interesse no atacante Hyuri, do Paysandu.

O jogador de 32 anos foi sondado pelos dois clubes e pode deixar o Paysandu antes do início da Série B do Brasileiro. O atacante não vem sendo utilizado pelo técnico Hélio dos Anjos e fez apenas quatro partidas com a camisa do Papão nesta temporada, duas delas como titular. O jogador perdeu espaço no time com as voltas de Vinícius Leite e Edinho, que estavam no departamento médico.

A equipe de O Liberal apurou que existe uma proposta concreta do ABC-RN pelo atleta, porém, o Náutico também entrou na briga pelo jogador, que analisa a situação. Hyuri chegou ao Paysandu no final do ano passado, realizou a pré-temporada com a equipe, mas quando a bola rolou, não conseguiu se firmar no time comandando pelo técnico Hélio dos Anjos. Nesse período vestindo a camisa do Papão, Hyuri não balançou as redes adversárias.

O atacante teve uma carreira atuando em vários clubes no Brasil e também fora do país. Jogou pelo Audx Rio-RJ, Atlético-MG, Ceará-CE, Ponte Preta-SP, Sport-PE, Atlético-GO, além de CRB-AL e Vila Nova-GO. Hyuri também jogou na China, Emirados Árabes Unidos e na Malásia.