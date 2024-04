Vicent Martella, o Greg de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, chega ao Brasil nesta terça-feira (16)

O ator norte-americano Vincent Martella, famoso por interpretar o personagem Greg de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira (16).

VEJA MAIS:

Vincent Martella, atualmente com 31 anos, vem ao Brasil para participar de uma entrevista no programa "The Noite com Danilo Gentili" no SBT. A notícia foi divulgada pelo próprio ator por meio de suas redes sociais.

"O que vocês pediram, nós atendemos. De terça (16) para quarta (17), à 1h00, temos Greg no The Noite!", anunciou o perfil do programa em suas redes sociais.

No início de abril, os fãs brasileiros ajudaram Vincent a ultrapassar Tyler James Williams, protagonista da série, em número de seguidores no Instagram. Esse sucesso foi alcançado após Vincent compartilhar uma foto usando uma camiseta com a frase: "Eu sou famoso no Brasil". A postagem se tornou viral nas redes sociais, atraindo até comentários de celebridades. Atualmente, Vincent tem 6,2 milhões de seguidores, enquanto Tyler tem 2,4 milhões.

Vicent Martella Foto: Marcelo Sá Barretto/AgNews Foto: Marcelo Sá Barretto/AgNews Foto: Marcelo Sá Barretto/AgNews