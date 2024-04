Ator de "Todo Mundo Odeia o Chris" está vindo para o Brasil

Após o sucesso da campanha dos fãs brasileiros nas suas redes sociais, o ator Vincent Martella, 31 anos, que interpretou o personagem Greg no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", está vindo para o Brasil. A informação foi confirmada pelo ator na noite desta segunda-feira (15).

Nos Stories do Instagram, o ator publicou uma foto de seu passaporte com o seguinte texto: "Te vejo em breve, Brasil". Em seguida, postou outra foto, onde aparece na aeronave e com um emoji da bandeira do Brasil. O ator também publicou um vídeo avisando que estava vindo ao Brasil participar do programa "The Noite" com Danilo Gentil no SBT.

A informação foi confirmada pelo ator na noite desta segunda-feira (15) pelas redes sociais (Instagram/@thevincentmartella)

Em julho, Martella também participará dos três dias da convenção Imagineland, que acontecerá em João Pessoa, na Paraíba, nos dias 26, 27 e 28. O Imagineland é um evento de cultura pop que, nesta edição, contará ainda com personalidades como Carlos Villagrán, que interpretou o Kiko no seriado "Chaves", e Michael Cudlitz, que deu vida ao personagem Abraham Ford, na série "The Walking Dead".

No início do mês, um post de Martella no Instagram vestindo uma camiseta com a frase "Eu sou famoso no Brasil" viralizou no País e os fãs brasileiros iniciaram um mutirão para seguir o ator nas redes sociais. O objetivo inicial era fazer com que Martella ultrapassasse a marca de 1 milhão de seguidores, mas o ator já ultrapassou os 6 milhões.