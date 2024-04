Greg de “Todo Mundo Odeia o Chris” faz homenagem aos fãs brasileiros

Se Tyler James Williams, que viveu a Chris em "Todo Mundo Odeia o Chris", volta e meia reclama da enxurrada de comentários de brasileiros no seu perfil no Instagram. Vincent Martella, que deu vida ao Greg, não reclama dos fãs do Brasil.

Neste domingo (31), o ator levou os brasileiros à loucura ao aparecer com uma blusa citando a sua popularidade no país: "Eu sou famoso no Brasil”. A frase estampada em sua camiseta, atraiu milhares de curtidas e comentários.

“Oi Brasil”, escreveu Martella na legenda da publicação, que já tem mais de 105 mil curtidas. Confira:

Claro, que muitos brasileiros foram na postagem e escreveram frases com referência ao seriado.

“Cara, o Brasil está tão na sua”, disse um fã parafraseando uma das falas de Greg para o protagonista Chris. “Comprou a camiseta com o Perigo?”, questionou outro, citando o camelô da produção. “Agora ensine a Tyler James Williams como nos tratar”, provocou outro.

O ator de 31 anos e fez parte da produção entre 2005 e 2009, que está disponível no Globoplay. Na primeira temporada, ele tinha 12 anos, mas até hoje é lembrado no Brasil.

Em "Todo Mundo Odeia Chris", Vincent Martella interpreta Greg, único amigo de Chris na escola e, por isso, sofre nas mãos de Caruso, bad boy racista. Nerd, é obcecado por notas altas e apaixonado por super-heróis.

O ator também trabalhou em séries como "The Mentalist", "The Walking Dead" e "Phineas and Ferb", em que empresta sua voz a Phineas.