Jonas Brothers desembarcam em São Paulo para show único no Brasil

Depois de uma longa espera de 11 anos, os Jonas Brothers finalmente voltaram ao Brasil. Na manhã desta terça-feira (16), Nick e Joe Jonas, dois dos integrantes da banda, desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Pouco tempo depois, Kevin, o terceiro irmão, também se juntou a eles em solo brasileiro.

Os artistas, que se preparam para um show único no Allianz Parque nesta noite, atenderam aos fãs com simpatia e carisma antes de seguirem para o hotel.

"Nós ouvimos você e não podíamos concordar mais que está na hora de voltarmos para a América Latina! Brasil, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e México… Nos vemos no próximo ano", publicaram os irmãos no perfil oficial da banda no Instagram. Cada país receberá um show da turnê 'Jonas Brothers The Tour', exceto o México, que terá três apresentações.

O último show dos Jonas Brothers no Brasil aconteceu em São Paulo, em 2013. A turnê atual celebra os cinco álbuns da banda e passará por 26 países, com um total de 98 shows.

Em 2013, os fãs do trio foram pegos de surpresa com o anúncio da separação. No entanto, alguns anos depois, os irmãos se reuniram e, desde então, têm trabalhado ativamente juntos. Desde o retorno, a banda já lançou dois álbuns: "Happiness Begins" (2019) e "The Album" (2023), além de uma série de singles e colaborações de sucesso, como "What A Man Gotta Do", "Wings" e "Do It Like That" ft. TOMORROW X TOGEHTER.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)