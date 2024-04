Madonna é criticada na web após dar 'fora' em fãs brasileiros; assista

A menos de um mês de sua apresentação no Brasil, Madonna viralizou na web na última quinta-feira (11/04), ao dar um fora em fãs brasileiros durante um show nos Estados Unidos. No vídeo publicado nas redes sociais, a “Rainha do Pop” aparece aproveitando um momento mais calmo do show para chamar atenção dos brasileiros próximos ao palco. “Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui”, disse ela.

Alguns brasileiros não gostaram da atitude e foram até o perfil da artista expressar a indignação. Nos comentários, os internautas afirmaram que no Brasil, ela terá que falar nosso idioma e, caso não queira vir, é melhor “se retirar”. A “Rainha do Pop” se apresenta em Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 04 de maio, em um show gratuito.

"Respeite o nosso idioma", disparou outro perfil. "Fica maltratando os fãs brasileiros, Deus me livre", disse outro. "Nós somos os seus maiores fãs, você deveria ser muito grata", completou mais uma internauta.

Fãs respondem comentário de Madonna em show (Reprodução / Captura de tela: Instagram @leodias @madonna)

Nem cantor Belo ficou de fora! O show de 30 anos do grupo Soweto, projetado pelo pagodeiro, estava marcado para o mesmo dia da apresentação da cantora e precisou ser cancelado por solicitação da Prefeitura do Rio de Janeiro. "Foi para isso que cancelamos o show do Soweto no dia 4 de maio? O de graça que sai caro. Triste!”, disse o cantor em uma publicação no Instagram.

Show de Soweto, grupo do cantor Belo, foi cancelado para apresentação da cantora no Rio de Janeiro (Reprodução / Captura de tela: Instagram @leodias)

Madonna se apresenta no Brasil, em um show gratuito na Praia de Copacabana, no encerramento da "The Celebration Tour". Na turnê, a artista comemora seus 40 anos de carreira e hits.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)