Madonna fará show gratuito na praia de Copacabana

Vem aí! O show da Madonna no Brasil está mais que confirmado. A cantora chega em solo brasileiro com um megashow gratuito. O show será no dia 4 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

A artista vem ao Brasil a convite do Banco Itaú. As negociações estão fechadas, mas ainda há detalhes a serem discutidos, como a hospedagem da atriz (que, muito provavelmente, deve ficar hospedada no Copacabana Palace). As informações são do jornal O Globo.

Em 40 anos de carreira, Madonna veio ao Brasil em três oportunidades: 1993, 2008 e 2012. Portanto, o quarto show acontecerá 12 anos após sua última vinda.