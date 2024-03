Web reage ao show gratuito de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Começou a circular no X, antigo Twitter, sobre a vinda de Madonna para o Brasil. Parece que essa possibilidade é cada vez mais real. Então, o público começou a especular situações e ficar atento aos detalhes sobre a apresentação da cantora.

O assunto viralizou nas redes sociais e o nome da artista chegou ao topo da lista de assuntos mais comentados no X.

De acordo com rumores, a cantora realizará um show gratuito nas areias da Praia de Copacabana, como noticiou o Popline. A apresentação marcará o retorno de Madonna ao Brasil após mais de 10 anos sem realizar um show por aqui.

A última apresentação de Madonna aconteceu em 2012, com a The MDNA Tour. Antes disso, ela já fez shows em 1993, com a turnê The Girlie Show, e em 2008, com Sticky & Sweet Tour.

Narcisa Tamborindeguy também ficou animada com a notícia e comentou que quer hospedar a cantora em sua casa, ao lado do Copacabana Palace.