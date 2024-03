Paraenses viajam a Las Vegas para assistir show de Madonna nesta sexta-feira, 01

A cantora estadunidense Madonna está em turnê com o espetáculo “Madona: Celebration Tour”, iniciada em outubro de 2023, e tem mobilizado fãs de todo planeta. É o caso dos paraenses Luiz Carlos Santos e de Vanessa Vieira, que viajaram a Las Vegas para assistir ao show no espaço T-Mobile Arena. Os shows ocorrem hoje e amanhã (1 e 2 de março). A turnê ainda segue por outras cidades dos EUA. Para além da admiração artística, o jornalista Luiz e a analista de comunicação Vanessa relatam a importância da cantora e compositora para suas formações enquanto indivíduos.

"Meu amor pela Madonna começou quando eu tinha 15 anos, quando comprei o primeiro disco dela, na época vinil. Era o álbum ‘Immaculate Collection’. Passei a querer saber mais sobre a obra e carreira dela”, inicia Luiz Carlos Santos. “Esta é a quinta turnê que eu e a Vanessa vamos ver. A primeira foi em 2008, na turnê ‘Sticky & Sweet’. Dois shows vimos no Brasil e três fora do país”, afirma o fã.

Segundo Luiz, conhecer o trabalho de Madonna fez com que ele se conhecesse mais e se aceitasse. “Minha canção favorita é Deeper and Deeper, do álbum Erotica (1992), pois ela me deu grande empoderamento na época. Madonna me ajudou a me sentir mais confortável com minha homossexualidade e questões como autoaceitação e autoestima. As canções dela e o ativismo de vanguarda sempre me fascinaram. Além da obra monumental que até hoje é a base para muitos artistas atuais”, destaca.

Em 30 anos “seguindo” Madonna, o jornalista afirma que coleciona muitos momentos especiais. “Sem dúvida as turnês são o capítulo mais especial. É incrível poder testemunhar diversas fases dela, o amadurecimento e a paixão pela música, arte e questões sociais. No próximo dia 7 iremos ver mais um show, em Los Angeles, Califórnia”, completa.

Para a analista de comunicação Vanessa Vieira, a paixão por Madonna começou nos anos 90. “Acho que todo mundo que nasceu nos anos 80 ouvia, querendo ou não, a Madonna nas rádios. Mas minha primeira lembrança foi de ter me viciado no ‘Imacullate Colection’ a primeira coletânea dela lançada em 90.Mas acho que virei fã quando foi transmitido na TV o ‘The Girlie Show’, de 1992. Eu fiquei impressionada com os detalhes do show, com a presença de palco dela. Nunca tinha visto um show daquela envergadura na vida. Com tantos detalhes grandiosos”, relembra.

"Desde então, eu passei a observar tudo o que ela fazia: os videoclipes, as apresentações, as turnês. Tudo que envolve ela é imenso até hoje. É a minha maior referência na produção audiovisual”, continua Vanessa. “Fora isso, ela é uma artista que se arrisca, que não tem medo de falar o que pensa, não se preocupa em agradar e que compra briga pelo que defende. A Madonna foi minha primeira referência de mulher livre e independente e continua sendo minha maior influência até hoje”, conclui.