VÍDEO: Vidente prevê acidente com Madonna em show no Brasil

Madonna confirmou sua apresentação no Brasil, com um show gratuito programado para ocorrer em 4 de maio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. No entanto, de acordo com uma vidente, pode haver alguns rumores negativos durante o evento.

De acordo com Vó Bahiana, a passagem da cantora pelo país pode ser trágica. “As pessoas estão esperando pela cantora Madonna no Brasil, mas, infelizmente, eu vejo aqui algo muito ruim acontecendo com ela”, alertou a sensitiva.

“Esse show pode até acontecer, mas eu vejo a cantora sendo socorrida e saindo de ambulância de cima do palco. Algo muito sério está para acontecer nesse show da Madonna, e onde vai ser falado na mídia, e onde vai ser um alvoroço, infelizmente é aqui no Brasil”, completou.

A sensitiva pediu que a artista se cuide e se proteja, porque as energias sobre o show não parecem positivas. Vó Bahiana disse ainda que, caso o show aconteça, Madonna pode terminar “hospitalizada, pode desmaiar em cima do palco, ou algo do tipo”.