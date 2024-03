Madonna confirma vinda ao Brasil; saiba possível data do show

Após vários boatos de que Madonna virá ao Brasil, o banco Itaú, o qual a cantora é garota-propaganda, decidiu confirmar a informação na tarde desta quinta-feira (21). O esperado "sim" veio por meio de uma publicação feita no Instagram. "Brasil, estou chegando em breve", dizia a legenda do post, assinado pela artista. Confira:

Os rumores de que Madonna viria ao país começaram a circular ainda em março. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a apresentação da cantora será na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, começou a reagir à vinda da artista pop desde quando o show ainda era um boato.

"Estão dizendo por aí que vai ter show da Madonna no Rio. Soube também que seria em Copacabana e de graça. Ou seja, não preciso nem dizer que não tenho ingresso nem área VIP! Pela atenção, obrigado!", escreveu o gestor em um post no a "X", o antigo Twitter.



Atualmente, Madonna está na estrada com a turnê The Celebration Tour, em homenagem aos seus 40 anos de carreira. O show no Brasil iria "coroar" as quatro décadas no mundo da música da cantora, e por isso, estaria planejando a maior apresentação da carreira no país.