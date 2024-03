Madonna no Brasil: rumores de show gratuito no Rio de Janeiro enchem a web de memes; confira

A Rainha do Pop pode estar de volta ao Brasil! Rumores de que Madonna fará um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, tomaram conta das redes sociais esta semana e causaram alvoroço entre os fãs da cantora. Embora ainda não haja confirmação oficial, a empolgação é grande.

A última vez que Madonna se apresentou no Brasil foi em 2012, com a turnê "MDNA". A expectativa para um novo show da artista, que já encantou o público brasileiro em 1993 e 2008, é enorme.

Segundo os rumores, o show em Copacabana seria gratuito e patrocinado pelo banco Itaú, do qual Madonna é garota propaganda. A equipe da cantora ficaria hospedada no Copacabana Palace, hotel de luxo carioca, que teria reservado as datas do dia 01 a 06 de maio somente para a artista e sua produção

A equipe da cantora ainda não se pronunciou oficialmente sobre o show, mas a expectativa é de que a confirmação seja feita em breve.

Memes

A internet não perdoou e já está repleta de memes sobre o possível show. A maioria dos memes celebra a possibilidade de ver Madonna de graça, mas alguns também expressam preocupação com a segurança do Rio de Janeiro para receber um evento de grande porte como esse. Confira as publicações mais engraçadas:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)