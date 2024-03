Madonna comete gafe ao se revoltar com fã cadeirante

Madonna se revoltou ao ver um fã que não estava dançando durante o show da "Celebration Tour" em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (9). Entretanto, a cantora não sabia que o fã que ela chamava a atenção em público por continuar sentado era um cadeirante.

"Ei, você! Sim, você", declarou a artista, apontando na direção do fã. "O que você está fazendo aí? O que está ganhando ficando sentado assim?".

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Fãs de Madonna reagem após Itaú deletar postagens e seguir apenas a cantora]]

Ao se aproximar do fã para ouvir a resposta, a cantora percebeu que ele era cadeirante. Madonna ficou muito constrangida com a situação. “Oh, ok. Entendi. Politicamente incorreto. Desculpe por isso. Estou feliz que você esteja aqui”, se corrigiu, envergonhada. "O meu Deus!", declarou em seguida. O episódio foi compartilhado nas redes sociais e gerou milhões de visualizações.