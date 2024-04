Músicas de Madonna sobem no streaming às vésperas de show no Brasil; cantora faz postagem

O brasileiro está vivendo a contagem regressiva para o show de Madonna no país. Faltando exatamente um mês para a sua apresentação na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a Rainha do Pop faz questão de lembrar ao público do Brasil que está chegando.

Nesta quinta-feira (4), ela postou um sequência de fotos em seu Instagram e incluiu uma legenda toda brasileira: “Safada is coming to Rio". Que significa "safada está indo para o Rio".

Além disso, os fãs já estão aquecendo para a apresentação e escutando bastante a Rainha do Pop nas plataformas digitais de áudio. Só no Spotify, houve um crescimento de 33% em plays e de 26% em horas de consumo no perfil da cantora.

O Brasil é o terceiro país do mundo que mais ouve a artista, quando o falamos de América Latina, ele vira o segundo país que mais ouve a cantora depois do México. Entre as cidades brasileiras, São Paulo, que é a terceira do mundo a ter mais streams de Madonna, e Rio de Janeiro.