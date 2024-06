Antes e depois de masculinização facial choca web e viraliza: 'mudou até o DNA'

Um homem está causando burburinho nas redes sociais após compartilhar o resultado de uma masculinização facial. Na foto, ele aparece com o rosto mais fino e, em seguida, mais definido e quadrado. A mudança drástica viralizou e gerou diversos comentários, desde elogios à nova aparência até piadas e memes.

"Antes era humano, agora é Minecraft", brincou um usuário, fazendo referência ao popular jogo que é conhecido por seus personagens e objetos quadrados. "Mudou até o DNA", comentou outro, ironizando a rapidez da transformação.

VEJA MAIS

O procedimento foi realizado pelo esteticista Daniel Diaz Torrado, que explicou ter utilizado preenchimento facial para masculinizar as feições do paciente. A masculinização facial é uma técnica que utiliza preenchedores dérmicos, como o ácido hialurônico, para realçar os traços masculinos do rosto, como a mandíbula, o queixo e as maçãs do rosto.

O valor do procedimento varia de acordo com a clínica e o número de áreas a serem preenchidas, mas geralmente fica entre R$ 3.000 e R$ 12.000. Apesar do alto custo, a masculinização facial tem se tornado cada vez mais popular entre homens que desejam ter uma aparência mais máscula e definida.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)