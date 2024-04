Eliezer retira harmonização facial e fala sobre distorção de imagem; veja o antes e depois

O influenciador Eliezer Netto, de 34 anos, revelou em suas redes sociais que reverteu sua harmonização facial após perceber que estava sofrendo com distorção de imagem. Em um vídeo publicado no Instagram, o marido de Viih Tube desabafou sobre o processo e como os procedimentos estéticos o afastaram de sua própria imagem.

Eliezer disse que a decisão de remover a harmonização facial começou no ano passado, quando ele finalmente reconheceu que os procedimentos não estavam sendo feitos por sua própria vontade, mas sim para atender às expectativas de outras pessoas e calar críticas sobre sua aparência. "Ano passado, comecei a tirar toda harmonização que fiz no rosto, porque percebi que não estava fazendo para mim e sim para alguém parar de me chamar de feio", declarou.

O ex-BBB afirma que, após remover os produtos preenchedores, como o ácido hialurônico, finalmente se sente feliz e em paz com sua imagem. "Hoje já não tem mais nada de ácido hialurônico e eu estou me amando muito e bem mais feliz em me olhar no espelho e falar 'esse sou eu'", disse.

Eliezer ressalta que não é contra procedimentos estéticos, mas defende que a decisão de realizá-los seja feita por convicção pessoal e não por pressão externa. "Vale pontuar que não sou contra a nenhum procedimento ou intervenção estética, desde que façamos por nós e não por conta do outro", frisou.

O influenciador também revelou que foi sua esposa, Viih Tube, quem o fez reparar na distorção de imagem que estava sofrendo. Uma foto dos dois viralizou nas redes sociais e, ao se ver sem barba, Eliezer percebeu finalmente o quanto sua aparência havia sido alterada pelos procedimentos.

Eliezer desabafou sobre reverter a harmonização facial. (Reprodução/Instagram)

"A foto viralizou e eu tinha certeza que ela tinha sido mexida por alguém pra me tacar hate. Aí eu fui no fotógrafo, pedi a foto original, ele mandou e pra minha surpresa eu vi que a foto era eu mesmo", contou. "Foi ela [Viih Tube] que perguntou: ‘Você está colocando por que você quer, por que você acha necessário ou por que você quer que as pessoas parem de te chamar de feio?'", acrescentou o ex-BBB.

Eliezer admite que demorou para perceber o problema porque os procedimentos estéticos também lhe traziam benefícios financeiros. A cada nova harmonização, ele recebia uma quantia significativa de dinheiro para promover a clínica e os produtos utilizados.

Confira o antes e depois da harmonização:

Eliezer mostra o antes e depois da retirada da harmonização facial. (Reprodução/Instagram)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)