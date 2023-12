Eliezer exibe 'antes e depois' do corpo; confira o resultado

O ex-bbb e agora também influencer digital, Eliezer mostrou para seus seguidores na manhã desta terça-feira, 26, cada uma de suas mudanças corporais. O vídeo compartilhado começa em junho deste ano, antes dele realizar a ginecomastia com lipoaspiração. No fim do vídeo, o pai de Lua Di Felice exibe o shape, resultado não somente das cirurgias, como também de uma mudança no estilo de vida.

Segundo o post do ex-bbb, “Mudou muito? Invejosos vão dizer que foi lipo! E foi mesmo [risos]. A lipo me devolveu a autoestima, a vontade de me cuidar, comer melhor e voltar a treinar. Lipo sozinha não faz milagre, ou faz, eu comia uma barra de chocolate por dia, (às vezes até duas), e agora doce só nos mêsversarios. Antes, treino era uma vez por mês, hoje virou rotina, mesmo quando não consigo treinar, eu corro cinco km diários. Enfim, encerrando 2023 bem feliz comigo e motivado para 2024 continuar com esses bons hábitos”, detalhou.

Vale destacar que além da ginecomastia com lipoaspiração, Eli realizou uma série de intervenções estéticas e cirúrgicas desde a sua saída do reality show Big Brother Brasil, em 2022. O influenciador, que já havia feito procedimentos antes de ficar famoso, aumentou a lista de tratamentos após ter conquistado a visibilidade nacional.