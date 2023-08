Ex-BBB Eliezer retira mamas grandes em cirurgia e faz lipoaspiração: 'estou sem meus peitos'

Na manhã desta quarta-feira (30), o ex-BBB Eliezer revelou que foi submetido a uma cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Antes de passar pelo porcedimento, o influenciador já havia comentado sobre seu diagnóstico de "crescimento da mama por causa de um desequilíbrio hormonal".

"Oi gente, tô aqui para avisar para vocês que realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. (risos) Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais", escreveu nos Stories do Instagram.

DIAGNÓSTICO

Em fotos quando Viih Tube estava grávida, alguns fãs observaram o tamanho das mamas de Eliezer. Na ocasião, ele contou nas redes sociais sobre a sua condição hormonal: "O que eu tenho é ginecomastia, que é o crescimento da mama no homem por causa de um desequilíbrio hormonal. Por mais que eu sempre tenha levado isso muito de boa, com as pessoas que me zoam, principalmente quando eu estava no 'BBB', é uma coisa que me incomoda muito e que piorou agora durante a gestação da Lua".

"Eu sempre tive isso, mas acho que as minhas decisões pioraram o grau da minha [alteração hormonal], porque quando eu estava seco, magro, consigo disfarçar, mas, para isso eu tomava hormônio, bomba, para tirar a gordura do meu corpo (muitas vezes sem acompanhamento médico). Mas, quando eu parava de tomar e 'engordava', o peito voltava o dobro do tamanho. Na época, quando eu tomava os hormônios, eu só pensava no presente, hoje eu vejo que me lasquei", acrescentou.