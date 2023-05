Viih Tube mostra estrias em vídeo após um mês do parto: 'Contam uma história!'

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube compartilhou no sábado (20), em seu Instagram oficial um vídeo fazendo uma "Tour" - como ela intitulou - pelo seu corpo, após um mês do parto de Lua, sua primeira filha com o Também ex-BBB Eliezer. No vídeo ela mostra as cicatrizes, estrias e flacidez e diz que "contam uma história". Confira a publicação no final da matéria!

Viih tem compartilhado vídeos e fotos do que seria a maternidade real, e tem sido bastante elogiada na web. Mostrou aos seguidores estrias, unhas, cabelos e apertou a barriga e pernas para mostrar a flacidez. Ao final do vídeo ainda aparecem suas imagens anteriores a gravidez, a barriga na gestação e ela finaliza mostrando o corpo atual.

"Sempre linda", elogiou uma fã. "Que alívio ver uma jovem mostrando a realidade sem romantização", declarou outra.

O marido, Eliezer, também comentou: "Maravilhosa, necessária e uma grande gostosa". Confira o post: