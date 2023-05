Lua, filha de Eliezer, ganha newborn e ex-bbb faz intriga: 'parece comigo'; veja as fotos

O ex-participante do reality show Big Brother Brasil, Eliezer, compartilhou com seguidores nas redes sociais um vídeo dos bastidores do ensaio newborn de sua filha recém-nascida, Lua. Nas imagens, é possível ver a bebê sendo preparada para as fotos em diferentes cenários e looks. O design ainda instigou: "parece comigo". Assista!

Eliezer ainda brincou na legenda, escrevendo como se fosse a filha agradecendo à "titia Thalita Castanha" pelo cuidado e carinho durante o ensaio. Além disso, o ex-BBB decidiu colocar um ponto final nos rumores sobre o sobrenome da filha, que geraram polêmica nas redes sociais.

Eliezer mostrou a certidão de nascimento de Lua, que confirma que ela se chama Lua Di Felice, com apenas um dos sobrenomes da mãe, Viih Tube. Em um desabafo na legenda da publicação, ele afirmou que não quer que a polêmica de fevereiro se repita, pois a esposa está no período pós-parto, que é um momento difícil.