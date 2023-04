Filha recém-nascida de Viih Tube passa por cirurgia; entenda o motivo

A filha dos ex-participantes do BBB, Viih Tube e Eliezer, precisou passar por uma cirurgia. A pequena Lua foi submetida a um procedimento, controversa, chamado frenectomia. A prática consiste no corte da membrana embaixo da língua do bebê, conhecido como freio. A operação tem gerado debates entre os profissionais da saúde no Brasil.

Desde 2014, quando o Ministério da Saúde tornou obrigatório o "teste da linguinha", a frenectomia tem sido realizada com mais frequência no país. Porém, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é contra a obrigatoriedade do exame e avalia que ele pode levar a cirurgias desnecessárias. Em muitos casos, a língua presa pode ser corrigida com um ajuste na amamentação. Além disso, o procedimento expõe o recém-nascido a riscos cirúrgicos.

Viih Tube usou seu perfil no Instagram para explicar a motivação para a cirurgia. A influenciadora digital afirmou que ficou com os seios machucados após a filha realizar a amamentação, o que revelou a condição da Lua. A fim de ajudar na recuperação da mama, Viih Tube chegou a fazer sessões de laserterapia.