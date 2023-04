Nasce Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, ex-participantes do Big Brother Brasil

Após uma longa espera, como apontada por alguns internautas, a filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, nasceu no último domingo de Páscoa (9). O casal contou sobre o nascimento da menina nesta quinta-feira (13), dias depois de sumirem das redes sociais.

Com uma foto segurando a menina e ao lado do marido, a influenciadora escreveu o texto contando sobre o nascimento da primogênita.

"Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias. Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", escreveu Viih.

Nos comentários, os internautas não pouparam os elogios. O influenciador Álvaro disse: "Bem Vinda, Lua. Que Papai do Céu abençoe vocês". "Já faz 84 anos... Nunca esperei tanto um nascimento como o do babyTube. Muita saúde", brincou um seguidor. A influenciadora Karoline também desejou bençãos à família: "Aaaa que Deus abençoe enormemente a Lua, vc e o Eli! Feliz, Feliz, Feliz".

