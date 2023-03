Viih Tube e Eliezer se casam enquanto aguardam a chegada de sua primeira filha

A youtuber Viih Tube e seu noivo Eliezer se casaram no civil enquanto aguardam a chegada de sua primeira filha juntos. Viih Tube compartilhou uma sequência de fotos emocionantes no Instagram, nesta terça-feira (21), mostrando o momento em que o casal assinava os papéis do casamento.

VEJA MAIS

Em sua postagem, a noiva expressou como se sente segura e confiante ao lado de seu parceiro, dizendo: "Agora é oficial: nos casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no Rock in Rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos."

Ela também declarou seu amor e admiração por Eliezer, dizendo: "Cada passo que damos juntos me faz mais feliz! É um prazer compartilhar minha vida com você, meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto."

Viih Tube também revelou que planejam comemorar a ocasião com uma grande cerimônia no futuro. "Às vezes, só olho para você e sinto um turbilhão de sensações, um amor tão puro! E não pensem que futuramente não teremos aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que adoro uma festa", acrescentou.