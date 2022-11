Eliezer fala sobre primeira transa com Viih Tube. ‘Foi péssima pra mim’

O casal Eliezer do Carmo e Viih Tube, que estão “grávidos” há quatro meses de Luna, nome já escolhido pela, foram entrevistados nesta semana do “Podcats”, apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures, no You Tube.

Entre várias confidências feitas durante o programa, Eliezer e Viih Tube, ex-participantes do reality show Big Brother Brasil, falaram sobre a primeira vez dos dois, com detalhes. A experiência para Viih Tube foi “meio caótica”, mas Eliezer se esforçou bastante, segundo ela.

De acordo com o ex-BBB, para ele a experiência foi péssima. “Foi péssimo pra mim, porque eu tive cãibra na hora e não consegui fazer nada. Pensei: ‘vou ficar no oral para ver se faço alguma coisa e ressuscita”, confessa. Eliezer acrescenta ainda que estava com bastante dor, e que torceu para que Viih Tube não percebesse o que estava acontecendo.

A influencer relembrou o momento em que o parceiro finalmente confessou o que estava acontecendo com ele. “Teve uma hora que ele não aguentou e falou para mim: 'estou com cãibra'. E nós dois caímos na risada no meio do sexo", recordou.

No final, tudo “deu certo”, afirmou Eliezer.