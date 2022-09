Eliezer revela desejo inusitado de Viih Tube e terçol após negar doce: 'coitado do meu filho'

O ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais na noite de quinta-feira (22) para conversar com seus seguidores sobre a gestação da namorada, a youtuber Viih Tube. No papo, o influenciador revelou um desejo inusitado da companheira e uma reação que teve após negar um doce para a amada.

Em uma série de stories, o ex-confinado contou que negou um doce para Viih e acabou pegando um terçol. "Cês acreditam que eu tive terçol porque neguei um doce pra ela? Dois, três dias depois apareceu um terçol no meu olho", disse ele, filmando a influenciadora falando sobre o desejo de comer ração e petisco de cachorro.

"Um cheiro gostoso de carninha, parecia papinha, eu falei: 'Nossa, eu preciso comer ração'", diz Viih Tube ao fundo. "Me falando que deu água na boca para comer ração e petisco de cachorro. Tô desesperado", escreveu Elizer no vídeo.

Apesar da vontade, Viih Tube revelou que não comeu a comida do cachorro, mas chegou a apreciar o cheiro. "Coitado do meu filho!", respondeu o namorado. "Ele que tá pedindo", rebateu Viih Tube. O casal pegou os internautas de surpresa na última terça-feira (20) ao anunciar a chegada do primeiro filho.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)