'Sexo de 3 a 5 vezes por dia', afirma Eliezer sobre relacionamento com Viih Tube

Eliezer e Viih Tube estão dando o que falar com as fotos românticas que têm publicado nas redes sociais. O casal já está junto há algum tempo, mas até o momento não rotularam o relacionamento. Na internet, muitos têm questionando a veracidade do par, enquanto outros afirmam que é tudo marketing e que existe um contrato de namoro.

"Simm! Inclusive uma das cláusulas dele é 'sexo de 3 a 5 vezes por dia', coisa que você não deve saber o que é", respondeu Eli, quando uma internauta que sugeriu que eles estão aparecendo juntos porque têm um contrato.

Um internauta no Twitter comentou sobre o fato de Eliezer ter herpes: "E antes que venham dizer que todo mundo tem esse vírus: NÃO, não é todo mundo que tem e eu mesma não tenho e por isso jamais ficaria com alguém sabendo que essa pessoa tem herpes", detonou ela, que ganhou uma resposta do ex-BBB. "Meu amor, eu acho que até você jamais ficaria com você mesma, imagina os outros", disse o influenciador.

"Viih tá apaixonada, o Eliezer pra mim tá agindo igual o Lipe, só diz que tá curtindo, que não é sério e acho que daqui a pouco vai dizer que ela se confundiu", disse outro seguidor. "Quem te perguntou?", escreveu Eliezer.

A influenciadora também não ficou calada e deciciu responder algumas críticas contra o affair que foi classificado como o "pegador mais sem sal do Brasil". "Ah, minha filha, sem sal você, ele não tem nada de sem sal não, viu, só de lembrar começo a arrepiar, vai transar também que acho que tá precisando", disparou a loira.

Quando questionada sobre o relacionamento ser marketing, a youtuber respondeu: "Vocês acham mesmo que precisamos de marketing pra casal? Sendo que eu solteira causa muito mais, se fosse ir pela lógica de engajamento que vocês tanto falam, eu iria esconder minha relação com ele, de vocês e fingir que tô a desapegada".

Viih também aproveitou para elogiar o parceiro: "Ele me trata tão bem, cuida de mim, a sintonia que a gente tem, a química, não tem preço, e quem tem que sentir somos nós e não vocês, então não enche a porra do saco, tô de tpm, bom dia".

"Eu tô feliz! E sendo aberta e transparente com vocês! Se eu não mostro nada reclamam, se mostro xingam e falam 'n shippo', tô nem aí quem shippa ou não, quem tem que gostar sou eu e ele, cuida da vida de vocês", continuou ela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)