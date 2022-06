Viih Tube assume affair com ex-BBB Eliezer depois de serem vistos aos beijos

Viih Tube confirmou o affair que está vivendo com Eliezer Netto. Os ex-BBBs foram flagrados aos beijos durante uma festa em São Paulo nesta semana, o que levantou rumores sobre o novo casal. Na sexta-feira (3), a influencer confirmou que está vivendo um relacionamento com o designer. As informações são do site Hugo Gloss e da revista Marie Claire.

VEJA MAIS

“A gente está ficando e está rolando, mas sem rótulos. A gente está muito bem assim. Estamos ficando, nos conhecendo, mas não tem nada sério”, disse Viih Tube.

A ex-BBB 20 completou: “Não vamos colocar rótulos, está legal, a gente se diverte e dá muitas risadas juntos e a gente gosta de fazer as coisas juntos. O importante é que ninguém está se magoando”.

O casal foi visto aos beijos em uma balada. Eles trocaram carícias e beijões quentes, que foram registrados por pessoas que estavam no evento. Os ex-BBBs engataram uma amizade logo após a saída de Eliezer do BBB 22.