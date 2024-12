Emanuelle Maria Dias revela sua sensualidade e autoconfiança no ensaio do ‘Gata da Capa’ em Bragança

Com a chegada de Emanuelle Maria Dias, de 29 anos, o projeto "Gata da Capa" do Jornal Amazônia ganha uma nova musa. Natural de Belém (PA) e moradora de Abaetetuba, Emanuelle tem se destacado como maquiadora, modelo fotográfica e influenciadora digital, com mais de 13 mil seguidores no Instagram. Ela foi escolhida para protagonizar o ensaio fotográfico da edição desta semana, realizado na Vila dos Pescadores, em Bragança, Pará, em um cenário natural que realçou a beleza da região e a sensualidade sutil da modelo.

Emanuelle Maria Dias, de 29 anos, é a mais nova musa do projeto "Gata da Capa" do Jornal Amazônia (Neto Soares)

Em entrevista, Emanuelle compartilhou a alegria de ser convidada para integrar o time de musas do projeto. “Sempre fui muito interessada em ser uma das ‘Gatas da Capa'. Sempre via os ensaios e me imaginava naquele lugar. Quando surgiu a oportunidade, recebi o convite e não pensei duas vezes, aceitei na hora”, contou.

A modelo, que já trabalha há alguns anos como modelo fotográfica, afirmou que o ensaio foi uma nova experiência para ela, pois a trouxe a um ambiente diferente do que estava habituada. “A experiência em ser fotografada por outros olhos, em um ambiente novo, me proporcionou uma nova imagem a mostrar, tornando o trabalho muito mais interessante”, disse Emanuelle.

A produção, liderada pelo fotógrafo e curador do projeto, Neto Soares, e pelo maquiador Pierry Tavares, fez com que Emanuelle Maria se sentisse à vontade e confiante durante o ensaio. “O empenho do Neto e do Pierry foi incrível, me deixando confortável e segura”, comentou.

Nas fotos, Emanuelle revelou que buscou transmitir sua personalidade através de gestos e expressões, refletindo sensualidade, autoconfiança e empoderamento.

Em suas redes sociais, Emanuelle compartilha com seus seguidores não só sua rotina de treinos e seu trabalho como modelo, mas também seu contato com a natureza. “Exaltar a beleza feminina é mostrar que não existe um padrão de beleza. Todas nós temos belezas únicas, e isso fortalece o papel da mulher, encorajando outras a mostrarem o que há de mais bonito nelas”, explicou.

A modelo também deixou dicas de bem-estar para aqueles que desejam cuidar da saúde física e mental. "Sempre incluo na minha rotina uma boa alimentação, prática de exercícios físicos, hobbies e lazer, e não menos importante, o bem-estar mental", completou.

Sobre o ensaio, Emanuelle afirmou estar encantada com o resultado. "O cenário foi maravilhoso, e a experiência foi incrível. Acredito que o público vai se impressionar com cada detalhe", disse a jovem. Mesmo sem conhecer pessoalmente a Vila dos Pescadores antes, a modelo se surpreendeu com a beleza do local, que se tornou parte essencial do ensaio.

As fotos foram realizadas no Kiall Restaurante e Pousada, em solo bragantino, e nas redondezas. O fotógrafo e curador do projeto, Neto Soares, responsável pelos cliques, revelou os motivos da escolha do local: “É um lugar cheio de elementos naturais e beleza que ressalta nossa região. Utilizamos os elementos da praia, casas e ranchos de pescadores para criar um cenário único”.

Segundo Neto, a produção buscou valorizar a beleza natural da modelo com uma maquiagem leve e uma abordagem sutil de sensualidade. “Mantivemos a ideia de luz natural com o objetivo de valorizar a beleza e sensualidade de forma sutil, conectando com o cenário bucólico”, destacou.