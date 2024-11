O projeto "Gata da Capa", promovido pelo Jornal Amazônia, anunciou Jessica Freitas, de 31 anos, natural de Augusto Corrêa (PA), como sua nova musa, com um ensaio fotográfico realizado nas paisagens naturais de Salinópolis, no Pará. As fotos, feitas pelo fotógrafo e curador do projeto, Neto Soares, exploraram a luz natural das dunas e da Praia do Farol Velho, destacando a feminilidade e a autenticidade de Jessica, como ela mesma descreveu.

A modelo revelou ter recebido o convite por meio do Instagram e se mostrou honrada em trabalhar com uma equipe tão talentosa, afirmando que o projeto foi uma experiência de realização e gratidão. “Cada foto foi uma oportunidade de transmitir minha mensagem e mostrar quem realmente sou”, explicou Jessica.

Para a modelo, as locações das fotos tiveram um significado especial, já que buscavam conectar a força da natureza à beleza feminina dela. “Escolher a cidade com suas praias e paisagens naturais foi uma maneira de criar uma conexão entre a beleza da natureza e a beleza feminina. Salinas, com sua luz única, trouxe o cenário perfeito para transmitir essa ideia de harmonia e liberdade”, disse.

Jessica Freitas se conecta com a natureza e transmite autenticidade no Gata da Capa Neto Soares Neto Soares Neto Soares

Ao descrever o processo criativo do ensaio, Jessica enfatizou a experiência colaborativa e a confiança que a equipe do projeto trouxe. “Foi desafiador, mas também muito empolgante. A equipe me passou confiança, e isso fez com que eu de fato transparecesse o que realmente sou”, comentou.

Jessica afirmou que o “Gata da Capa” vai além de um projeto de fotografia e beleza; representa uma forma de enaltecer a diversidade e a singularidade de cada mulher.

"Um projeto que fotografa e exalta a beleza feminina tem um impacto muito grande, tanto para o público feminino quanto para a sociedade, por celebrar a diversidade de corpos, idades e estilos. Cada mulher é única e possui sua própria essência", disse a modelo, acrescentando que a fotografia pode elevar a autoestima e resgatar a autoconfiança, algo que Jessica considera essencial para a vida de cada mulher.

Segundo Jessica, a preparação para o ensaio foi um processo cuidadoso, onde se dedicou a cuidar do bem-estar físico e emocional, buscando se conectar com o propósito do projeto. Ela também enfatiza a importância de rituais de autocuidado que considera fundamentais para se sentir bem.

“Acredito que cuidar de si mesmo não é apenas sobre aparência, mas também sobre o equilíbrio emocional e mental”, refletiu.

Ao ver o resultado final das fotos, Jessica sentiu que o trabalho capturou sua verdadeira personalidade. “As lentes do Neto capturaram uma mistura de suavidade e força — algo que considero muito presente em mim. Acho que o ensaio fala muito sobre autenticidade. Ele mostra que a beleza não está em um padrão perfeito, mas na nossa capacidade de sermos reais, de sermos nós mesmas”, comentou.

O fotógrafo Neto Soares disse ter escolhido Salinópolis como cenário para o mais recente ensaio do projeto para valorizar as paisagens naturais da região. “Realizamos o ensaio em Salinas, destacando nossas belezas naturais e explorando lugares únicos, graças ao apoio das parcerias que nos ajudam a chegar nesses cenários incríveis”, expliou.

Para capturar a essência de Jessica, o fotógrafo concentrou-se nas dunas e apostou em um estilo minimalista. “No ensaio dela, focamos especialmente nas dunas, valorizando a beleza natural da modelo. Escolhemos uma maquiagem leve e discreta para realçar ainda mais sua essência,” destacou.

Neto Soares, conhecido por seu uso de luz natural, manteve a mesma abordagem neste ensaio. “Optamos por trabalhar com luz natural, algo que é uma marca registrada em grande parte dos meus trabalhos, trazendo mais autenticidade e suavidade às fotos,” completou o fotógrafo. O ensaio teve apoio do Hotel Solar.