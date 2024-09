O Gata da Capa desta semana apresenta a modelo e estudante de jornalismo Noely Souza. A jovem de 23 anos, admiradora do projeto, foi clicada pelas lentes do fotógrafo Neto Soares, em um ensaio à beira da praia, realizado em uma pousada na Vila de pescadores de Ajuruteua.

Natural de São Domingos do Capim, a modelo e miss Capimense 2023 disse que o convite foi uma surpresa maravilhosa. Nervosismo e felicidade foram os sentimentos de Noely ao ser convidada pelo fotógrafo para compor o time das musas do projeto do jornal Amazônia.

Estudante de jornalismo Noely Souza é a Gata da Capa desta semana Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares

"Aquele friozinho na barriga era exatamente o que eu sentia! Me senti muito honrada por ser lembrada para algo tão especial. Eu já conhecia o projeto e sempre admirei o trabalho incrível que eles fazem. Participar sempre foi um sonho, mas eu não imaginava que a oportunidade chegaria tão cedo. Quando o convite veio, parecia a realização de um desejo antigo", comemorou a musa.

Noely está bastante animada para ver o resultado das fotos. Ela garante que o ensaio no local escolhido pelo fotógrafo ficou incrível. De acordo com a Gata da Capa, o local combina perfeitamente com o estilo do projeto. Para Noely, Neto tem uma grande sensibilidade que o faz captar os melhores ângulos e momentos.

"Foi uma experiência que, com certeza, vou guardar com muito carinho. Cada clique me deixava mais confiante e empolgada. A expectativa está nas alturas! Eu confio plenamente no trabalho do Neto, então mal posso esperar para ver o resultado. Tenho certeza de que será lindo e que vai superar todas as minhas expectativas", diz.

A oportunidade de participar do projeto foi algo transformador para a modelo. A Gata da Capa enfatiza que os ensaios de Neto são uma forma de elevar a autoestima feminina e se conectar com a própria imagem e beleza. "Às vezes, a gente não percebe isso no dia a dia. Para mim, tem uma importância imensa, pois é um lembrete de que somos incríveis do jeito que somos", explica ela.

Neto conta que a pousada escolhida pôde valorizar a beleza e a sensualidade da modelo. Para esta sessão, ele optou por um ensaio feito à noite, capaz de apresentar um resultado diferente nos cliques.

Assim como a modelo, o fotógrafo acredita que o Gata da Capa é de grande relevância, capaz de realçar a beleza feminina, elevando a autoestima de cada uma delas. "Além de emponderar as mulheres, é muito gratificante ver a reação e como se sentem após o ensaio. E vejo uma importância muito grande de emponderar mulheres da nossa região, que muitas delas nunca poderiam imaginar que seriam capa do jornal", explica o fotógrafo.