Esta semana, o projeto de beleza do Jornal Amazônia, “Gata da Capa”, apresenta Karla Lorena Lima, de 28 anos, como a musa escolhida para compor o time. A representante comercial, natural de Belém, posou para as lentes criativas do fotógrafo Neto Soares em uma propriedade privada na Ilha do Combu. Neto, que também é curador do projeto, utilizou a casa privativa às margens do Rio Guamá, com área verde, para trazer ao ensaio um tom leve e ribeirinho.

Karla Lorena Lima revelou que o convite para participar do ‘Gata da Capa’ surgiu através de Neto Soares. "Aceitei na hora, pois acompanho seu trabalho há anos e admiro muito o seu trabalho. Foi incrível a experiência de ser fotografada, me senti super à vontade, me senti livre e segura de mim. Amei o resultado e, com toda certeza, esse ensaio levanta a autoestima de qualquer mulher", compartilhou Karla.

Ela também deu uma dica de bem-estar: "Você deve estar bem consigo, se amando, cuidando da saúde, se alimentando bem, trabalhando todos os dias a sua mente para que você possa acreditar que pode tudo. Não deixe ninguém te desmerecer."

Para Karla, a importância do projeto reside na valorização da autoestima feminina, independentemente do estilo de corpo. "Todas nós temos que nos amar do jeito que somos", afirmou.

A musa da semana afirmou que o público pode esperar um ensaio autêntico e que reflete a personalidade dela. “Toda a sensualidade de uma mulher que se ama do jeitinho que é, independente do que os outros acham. Amar-se é olhar para si com carinho e ver não só um corpo, mas todas as lutas que já viveu e venceu”, acrescentou Karla.

Karla Lorena Lima é a nova 'Gata da Capa' do Jornal Amazônia

O bangalô foi o local escolhido porque é onde Karla ama estar com amigos, um lugar que traz paz e alegria. "Como amo ficar perto da natureza, lá é o local ideal para isso", acrescentou. A musa da semana foi maquiada por Analu Castro Make.

Segundo o fotógrafo Neto Soares, a ideia foi buscar um espaço com o qual Karla se identificasse. "Ela optou por uma propriedade privada no Combu, o que deu um clima ribeirinho, mas cheio de leveza ao ensaio", explicou Neto.

O ensaio fotográfico realizado no bangalô do Combu capturou a essência e a personalidade de Karla Lorena Lima, destacando sua conexão com a natureza e seu amor pela vida simples e tranquila às margens do Rio Guamá.

Ele enfatizou a importância do projeto para o empoderamento feminino. "Além de mostrar a beleza das mulheres da nossa região, é muito importante como as modelos se sentem no pós-ensaio. O empoderamento e o sentir linda que o ensaio traz é incrível. Em todos os relatos que recebo, isso é um ponto comum", afirmou.

Histórico do projeto

O projeto “Gata da Capa”, do jornal Amazônia, nasceu para mostrar a beleza de personalidades do Pará em pontos turísticos do Estado. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotógrafo

Neto Soares e sua equipe buscam potencializar o que cada uma tem de mais belo em um ensaio sensual. A intenção é colocar em destaque a beleza de cada uma, em cliques que valorizem as características da mulher.

Para Neto Soares, a maior relevância é o empoderamento das mulheres. "Além disso, mostramos ao público que a beleza não segue nenhum padrão específico", declarou o fotógrafo. Ele destacou ainda que o projeto ganhou um grande espaço por isso, por fugir dos padrões. Para ele, todo ensaio marca uma troca entre ele, a modelo e o público.