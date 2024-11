O projeto de beleza "Gata da Capa", promovido pelo Jornal Amazônia, anunciou recentemente Taiana Passos, 29 anos, como sua mais nova musa. Engenheira de Pesca, doutoranda em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável, e pesquisadora socioambiental, Taiana protagonizou um ensaio fotográfico realizado na Ponta da Sofia, na praia do Atalaia, em Salinópolis, no Pará. A locação foi escolhida para ressaltar a conexão entre a beleza da modelo e a natureza amazônica, em uma sessão comandada pelo fotógrafo e curador do projeto, Neto Soares. O ambiente de dunas e a paisagem natural foram elementos centrais do ensaio, que buscou enfatizar a serenidade e a força da região.

Taiana compartilhou que o convite foi inesperado, mas que a oportunidade de participar do projeto foi recebida com entusiasmo. "O convite surgiu de uma maneira muito inesperada, através de conexões com profissionais que valorizam tanto a beleza feminina quanto a relação com o ambiente. Como meu trabalho já envolve questões socioambientais e a vida na Amazônia, fiquei extremamente feliz, pois acredito que seja uma oportunidade interessante para mostrar essa conexão por uma forma também visual”, afirmou.

Gata da Capa: Taiana Passos conecta beleza e natureza em ensaio em Salinópolis

Durante o ensaio, Taiana destacou que a experiência trouxe um sentimento de renovação e de harmonia com o cenário natural, além de fortalecer sua autoestima. "Foi uma experiência renovadora e, ao mesmo tempo, desafiadora. A sensação de estar em um cenário natural me deixou à vontade, pois me fez sentir uma harmonia profunda, conectada à minha essência e ao meu trabalho com comunidades tradicionais. Tentei expressar não apenas uma beleza externa, mas uma essência que vem da ligação com o território e com as pessoas ao meu redor”, disse a engenheira.

Para Taiana, o projeto representa mais do que uma expressão visual; é também uma maneira de valorizar a diversidade e fortalecer a autoconfiança das mulheres.

"Acredito que projetos como esse são poderosos e muito significativos, pois elevam a autoestima e a autoconfiança das mulheres ao mostrar diferentes belezas, além de reforçar a importância da diversidade. Representar e valorizar essa pluralidade é uma forma de inspirar outras mulheres a se amarem e a valorizarem sua identidade e ancestralidade”, acrescentou Passos.

Taiana compartilhou que o ensaio reflete a ligação com suas raízes e com a Amazônia: "A mensagem que quis transmitir é que a beleza está em ser genuína e com toda a nossa bagagem que trazemos da vida. Minha trajetória é marcada por estudo, superação e autenticidade, como a maioria das mulheres. Por isso, nesse ensaio não fui 'eu', mas sim 'nós'.

No processo criativo do ensaio, o fotógrafo Neto Soares revelou que a locação foi escolhida para proporcionar um espaço tranquilo e valorizado pela natureza. “A gente escolheu como locação a Ponta da Sofia, é um lugar que não tem movimentação de pessoas, então é um lugar bem tranquilo, onde as pessoas ficam à vontade. A gente utilizou muito a natureza, com a intenção mesmo de ressaltar a natureza”, disse.

Soares também destacou a técnica usada para capturar a essência de Taiana. “Nós esperamos até o final da tarde, quando o sol já estava quase a esse ponto que a luz já estava bem fraca. Foi esse o estilo dançante. Eu acho que vai ficar diferente dos outros ensaios, espero que todo mundo goste”, acrescentou o fotógrafo.