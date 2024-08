Nesta semana, o projeto de beleza "Gata da Capa", do Jornal Amazônia, apresenta Joyce Kellen Leite, de 22 anos, como a nova musa escolhida para integrar o time.

Natural do município de Barcarena, a paraense é graduanda em biomedicina e foi fotografada por Neto Soares em um parque aquático localizado em Bragança, a 223 km de Belém. Neto, que também é curador do projeto, escolheu um contêiner utilizado como hospedagem no local como cenário do ensaio para ressaltar a beleza da participante.

Joyce revelou que sempre acompanhou o trabalho de Neto Soares, especialmente o projeto "Gata da Capa", no qual várias de suas colegas já participaram. Após receber indicações de amigos, a universitária foi selecionada pelo renomado fotógrafo para o ensaio. "Achei o projeto incrível e me interessei em fazer parte", comentou a jovem.

Este foi o primeiro ensaio fotográfico de Joyce, e ela contou com o apoio de Neto e de um amigo maquiador, Pierry Tavares, que a guiaram para que tudo ocorresse da melhor forma. A experiência, segundo ela, foi tranquila e divertida.

Joyce Kellen Leite, graduanda em biomedicina, é a nova musa do projeto de beleza 'Gata da Capa'

Ao comentar sobre o ensaio, Joyce destacou que o trabalho despertou um lado mais sensual em sua personalidade, transmitindo segurança e autoconfiança. “Acredito que o público irá se impressionar, pois o ensaio foi algo diferente e incrível, com um toque especial que o tornou único”, afirmou.

Ela revelou que a mensagem que quis passar com as fotos foi de sensualidade e coragem, mostrando a possibilidade de explorar novos lados de si mesma e se ver sob uma perspectiva diferente.

“O ensaio fotográfico despertou um lado mais sensual em mim. Em termos de personalidade, acredito que ele transmite segurança e autoconfiança”, acrescentou.

Joyce ressaltou a importância do projeto em exaltar a beleza das mulheres da região e proporcionar a elas a oportunidade de se enxergarem com outros olhos, fortalecendo a autoconfiança.

“Sem contar que também mostra lugares novos para os turistas conhecerem, como o Ville Acqua Park, um lugar bem diferente, com uma recepção incrível. Um lugar lindo, confortável e que transmite muita tranquilidade”, disse sobre o local onde foi realizado o ensaio.

Questionada sobre quais dicas de autocuidado daria aos leitores do jornal Amazônia e O Liberal, e que também use no seu dia-a-dia para manter o corpo e a autoestima alta, Joyce citou a alimentação saudável, seguir uma dieta balanceada e fazer atividade física regularmente.

“Praticar o autocuidado, manter uma alimentação saudável, seguir uma dieta balanceada, treinar e fazer exercícios físicos sempre que possível são fundamentais”, enfatizou.

Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotógrafo Neto Soares e sua equipe buscam potencializar o que cada uma tem de mais belo em um ensaio sensual. A intenção é colocar em destaque a beleza de cada uma, em cliques que valorizem as características da mulher.

Neto ressaltou a importância do ensaio, não apenas por exaltar a beleza da mulher paraense, mas também por seu papel no empoderamento feminino. "Tentei transmitir a beleza da mulher paraense. Acho que o empoderamento feminino é de grande importância, mostrando que as mulheres podem ser o que quiserem. Que feminismo é sobre isso, sobre as mulheres poderem fazer o que querem, é estar onde querem e como querem," afirmou o fotógrafo.