Projeto Gata da Capa traz a modelo Eduarda Barra para abrir a temporada de verão amazônico

O furo do Benedito, na ilha do Combu, é o novo cenário do projeto Gata da Capa, do jornal Amazônia, neste domingo, 23. E a estrela é a modelo fotográfica e estudante de enfermagem, Eduarda Barra, de 21 anos. O local escolhido foi o Restô da Márcia, e o ensaio contou com o apoio da grife Biquínis Miss Bless. Mais uma vez, a maquiagem foi de Alexia Pina e as lentes foram comandadas pelo fotógrafo Neto Soares.

"A minha trajetória começou desde muito nova, sempre estive envolvida nesse meio, desfiles, danças, sempre gostei muito. Iniciei na nas quadrilhas juninas e hoje meu foco é como modelo”, afirma Eduarda Barra, que apesar de jovem possui bastante experiência no mundo da moda e de concursos de beleza. “O Gata da Capa não é meu primeiro trabalho, inclusive, é a segunda vez que estou tendo a honra de participar desse projeto maravilhoso”, completa.

Segundo Eduarda, a escolha pela ilha do Combu como cenário para o ensaio a deixou muito alegre. “O lugar foi incrível, ambiente lindo, aconchegante e muito receptivo”, elogia. Alter do Chão, em Santarém, é outro lugar em que gostaria de fazer um ensaio.“O Gata da Capa com certeza exalta nossa autoestima. Com certeza, eu faria várias vezes”, adianta.

Neto Soares relembra que antes do projeto Gata da Capa, também trabalhou com ensaios fotográficos em outro projeto, intitulado “Tarja Preta”. “O objetivo era trazer mais confiança à mulher em todas as áreas da vida dela, seja profissional, pessoal, familiar. A ideia é que ela se sinta mais segura e mais bonita”, destaca. Quanto ao ensaio de Eduarda Barra, Neto diz que a ideia é fazer uma “abertura de verão”. “Já que estamos iniciando o verão amazônico, optamos por fazer o ensaio no Combu, com referências ribeirinhas. No ensaio, o leitor verá que trazemos referências de objetos como redes, palafitas e outros elementos que estão muito presentes na realidade das pessoas que vivem cotidianamente a vida na Amazônia”, anuncia o fotógrafo.

A maquiadora Alexia Pina lembra que sua história como maquiadora está intimante ligada ao Gata da Capa. “Tudo começou em 2015, quando iniciei minha carreira de modelo de rosto e a paixão foi surgindo. Até hoje sou apaixonada por maquiagem e lancei uma marca de cosméticos que está sendo um sucesso em Belém. Sou maquiadora há 3 anos e tenho experiência em ensaios. Minha especialidade começou desde quando eu era modelo. Neto sempre gostou muito do meu trabalho e sempre me chama.É uma honra participar dessa equipe”, afirma.