Gata da Capa traz ensaio de Denise Linara em pousada de Ajuruteua

Nesta semana, o projeto de beleza "Gata da Capa", do Jornal Amazônia, anunciou Denise Linara, de 20 anos, como a mais nova integrante do time de musas. A paraense, que é graduanda em enfermagem, foi fotografada por Neto Soares em uma pousada localizada no município de Ajuruteua, a 251,2 km de Belém. Neto, que também é curador do projeto, optou por esse local para ressaltar a beleza da participante e criar um ambiente único para o ensaio.

Denise Linara compartilhou como surgiu a vontade de participar do "Gata da Capa". Segundo ela, o convite veio após suas amigas mencionarem seu perfil em redes sociais, destacando que seria divertido participar do ensaio fotográfico.

Sobre a experiência de ser fotografada, Denise afirmou que pode se soltar na frente da câmera e se orgulha do resultado das fotos. "Foi um momento único, senti que o ensaio soltou um lado tímido para as câmeras e ver as prévias das fotos me fez sentir uma mulher mais confiante. Realmente é uma experiência em que todas as mulheres deveriam ter ao menos uma vez na vida”, afirmou.

"Só nós mesmas conhecemos o caminho para nos orgulharmos de nossos próprios corpos”, reflete a musa da semana (Foto: Neto Soares)

Quando questionada sobre suas dicas de bem-estar, Denise enfatizou a importância de cultivar o amor-próprio. "Ser uma pessoa corajosa, sem medo do que as pessoas irão pensar, todo dia é dia de cultivar o amor-próprio por meio de simples ações", disse.

Ela também destacou o poder da fotografia em expressar profundidade e significado, e mencionou que o ensaio fotográfico foi uma forma de carinho consigo mesma, permitindo-lhe descobrir uma nova versão de si mesma.

“É essencial mostrar mulheres que, ao posarem, se permitiram ser vulneráveis diante dos olhos alheios, mas não deixaram que isso as impedisse de alcançar sua realização pessoal. Só nós mesmas conhecemos o caminho para nos orgulharmos de nossos próprios corpos”, afirmou a estudante de enfermagem.

O local escolhido para as fotos foi especial para a “Gata da Capa” da semana, que possui um afeto pelo município. "Ajuruteua sempre vai ser uma das minhas praias favoritas por guardar muitas memórias incríveis. Fazer esse ensaio no lugar onde eu me sinto em casa foi uma experiência incrível", afirmou, acrescentando que ela posar para as câmeras foi mais simples e espontâneo devido à sua conexão com o local.

O ensaio contou com a colaboração do maquiador Pierry Tavares e a escolha das cores dos biquínis foi feita para combinar com o cabelo ruivo escuro de Denise. Neto Soares destacou que o projeto busca não apenas exaltar a beleza da mulher paraense, mas também contribuir para o empoderamento feminino.

"Procurei ressaltar a beleza natural da modelo, criando um ambiente mais acolhedor e, em seguida, fomos para a praia", explicou Neto.

Histórico do projeto

O projeto “Gata da Capa”, do jornal Amazônia, nasceu para mostrar a beleza de personalidades do Pará em pontos turísticos do Estado. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotógrafo

Neto Soares e sua equipe buscam potencializar o que cada uma tem de mais belo em um ensaio sensual. A intenção é colocar em destaque a beleza de cada uma, em cliques que valorizem as características da mulher.