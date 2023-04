Bruna e Aline, do BBB 23, são criticadas na web após escândalo com Cezar: ‘Gente podre’

Um barraco protagonizado por Bruna Griphao e Cezar Black, que teve ainda interferência de Aline Wirley, repercutiu mal na noite desta quarta-feira (12), no BBB 23. Na ocasião, o enfermeiro comentava com Domitila que Larissa foi instruída pela assessoria ao retornar ao reality, quando Bruna saiu do quarto gritando com Black.

"Você falou um monte de besteira dela. Você falou do corpo dela, a Domitila falou um monte de besteira. Quando você sair daqui você vai ver um monte de vídeo seu falando merd*", disse a atriz. "Eu estou expressando a minha opinião", retrucou Cezar. "Você só fala merd*. Você é um invejoso", disparou Bruna, antes de sair e voltar.

"(...) Você quer que a gente use a palavra? Sim, você está sendo machista. Machista. Seu moleque", acusou Bruna. Com a gritaria, Aline e Amanda saíram do Quarto fundo do Mar para entender a situação. As sisters apoiaram a aliada. "Sim, machista", concordou Aline.

"Você me respeite! Me respeite que eu não sou moleque", reagiu Cezar. "Ou o quê?", interrompeu Aline, sugerindo que o enfermeiro estava sendo agressivo. “Respeita as mulheres”, concordou Amanda.

A cena pegou mal na web e as meninas foram criticadas. “Se fosse o contrário, Cezar Black já teria sido advertido ou expulso, mas como é a protegida [Bruna] nem no canal aberto foi passada a cena dela. E parabéns também, Aline, por ser omissa, novamente. Gente podre”, escreveu um usuário do Twitter. “Elas acabaram de acusar o Black de machismo e tão defendendo o Sapato agora no quarto, que foi expulso por assédio”, ironizou outro.