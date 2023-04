BBB 22: Ivete Sangalo quebra protocolo, faz tour pela casa e acaba expulsa pela produção

Grande atração da festa de quarta-feira (12), no BBB 23, a cantora Ivete Sangalo quebrou o protocolo e curtiu com o top 8 após acabar de cantar. A estrela recebeu o carinho dos participantes e ainda fez uma tour pela casa, votou no confessionário, recebeu alerta da produção e terminou expulsa. Confira!

Durante a tour, a cantora elogiou a casa e disse não querer ir para a Xepa. No confessionário, a apresentadora do “The Masked Singer” deu seu voto: "Tadeu, quem eu ia votar já tá no Paredão. Meus planos mudaram. Eu me dou bem com todo mundo, mas hoje vou votar em Dito, que trabalha comigo", brincou, arrancando risadas dos participantes.

A cantora também recebeu avisos da produção do programa. “Ivete, você está se divertindo nessa casa?", disse a voz misteriosa. "Deixa eu falar uma coisa pra vocês: esse homem é querido, vocês não fazem ideia. Ele bota essa voz, mas é um fofo", afirmou Ivete, referindo-se ao diretor do programa, Boninho.

VEJA MAIS

Após a tour, Ivete foi "expulsa" pela voz do Big Boss: "Ivete já se divertiu muito. Se ela não sair agora, todos vocês vão perder 300 estalecas".

Imediatamente, a cantora se levantou da cama e saiu correndo da casa, acompanhada pelos participantes, que ajudaram a "expulsá-la", para não serem punidos.