Fora da final do BBB 23, Cara de Sapato deixa o Brasil

Assim que a Globo decidiu por deixar Antônio Cara de Sapato, MC Guimê e Bruno Gaga fora da final do Big Brother Brasil 23, o lutador decidiu sair do Brasil e embarcou nesta quarta-feira (12) para a Flórida, nos Estados Unidos.

Pelo Stories do Instagram, o atleta postou vídeo gravado no aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, onde escreveu: “Hora de ir para casa”. E completou: "Para quem estava na dúvida, estou indo ali em casa, mas volto já". Algumas horas depois, Cara de Sapato postou um vídeo já na Flórida, almoçando com o lutador Júnior Cigano.

A Globo decidiu que, este ano, somente os participantes que deixaram o BBB por meio do voto popular irão participar da final do reality.

Cara de Sapato e Guimê foram expulsos por importunação sexual contra a convidada estrangeira Dania Mendez, participante do reality show mexicano "La casa de los famosos", que fazia intercâmbio com o programa brasileiro. Ainda, os dois ex-brothers estão sob investigação policial. Já Bruno Gaga, apertou o botão de desistência do BBB.