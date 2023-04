Após participar do BBB 23, Dania Mendez é eliminada do reality mexicano 'Casa de los Famosos'

A mexicana Dania Mendez, que ficou alguns dias confinada no BBB 23, foi eliminada do reality show “Casa de los Famosos” na segunda-feira (3). No programa do México, o público escolhe quem fica na casa e ela foi a menos votada.

Durante os dias que passou no Brasil, a influencer foi alvo de assédio pelos participantes Antonio Cara de Sapato e Guimê, que levou à expulsão dos brothers e apoio à Dania. Nas redes sociais, brasileiros lamentaram a derrota. “Ainda assim triste por Dania, porém ela é campeã para os brasileiros”, “A Dania foi eliminada gente”, “Vem pro Brasil Dania, aqui a gente te valoriza”, “Dania Mendez campeã em nossos corações”, foram alguns dos comentários.

Polêmicas em realities

No BBB 23, Dania foi alvo de assédio por Guimê e Cara de Sapato, o que levou à saída dos brothers do programa global. No reality mexicano, antes e depois do intercâmbio no Brasil, a beldade também foi vítima de comportamento tóxico pelo seu affair no programa, Arturo, que chegou a culpá-la pelo assédio sofrido. Ele já foi eliminado da competição.