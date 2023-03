Affair de Dania Mendez, Arturo culpa influencer por assédio no BBB 23 e web critica; vídeo

Logo após voltar para o "La Casa de los Famosos" depois de se despedir da casa do BBB 23, Dania Méndez conversou com o affair, Arturo Carona, sobre o caso de importunação sexual que sofreu no reality show brasileiro. Durante a festa, no último domingo (19), o ator disse que a influencer cedeu aos investimentos de Cara de Sapato e que "uma coisa leva a outra". A declaração foi criticada por internautas, que problematizaram a fala do galã. Veja o vídeo, em espanhol:

"Nada justifica o que aconteceu, mas você cedeu, você sentou nas pernas dele e uma coisa leva a outra", disse Arturo para Dania, enquanto os dois conversavam em um sofá na área externa da casa. "O que? Aí está o machinho culpando a ela discretamente!", comentou um internauta.

Além de criticar o ator por colocar a culpa na vítima da importunação sexual, web ainda chama atenção para o machismo em sua fala. Dania se defendeu: "Eu não me insinuei. Você sabe como eu sou. Isso não quer dizer nada". Em outro momento, conversando com um participante do reality, Arturo ainda reclamou da forma como a modelo fala sobre sua estadia no Brasil e disse que vai sair do programa se ela continuar com os comentários.