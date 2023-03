Após retornar ao México, Dania Mendez fala sobre assédio sofrido no 'BBB 23'

A influenciadora e modelo mexicana Dani Mendez falou sobre o que viveu enquanto esteve no "Big Brother Brasil 23". Ela foi vítima de assédio de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato. Após a expulsão dos envolvidos, a latina retornou para o reality "La Casa dos Famosos".

Em entrevista com os apresentadores do programa, Dania contou que teve sentimentos conflitantes depois da expulsão. “Foram momentos difíceis. Para mim, foi algo forte e inesperado, bem complicado. Vivi sentimentos muito conflitantes, uma hora estava feliz, outra hora triste, foram altos e baixos, mas estou aprendendo a lidar com a situação”, revelou.

A influenciadora disse que as leis no Brasil amparam a mulher e que foi muito bem recebida no país. “Tive sentimentos distintos porque, por um lado, Sapato me recebeu muito bem e é uma boa pessoa. Mas, no fim do dia, eu sou responsável pelos meus atos, não posso ser responsável pelos atos dos outros, e aprendi que tenho que cuidar mais de mim, entender o valor que tenho como mulher e a educação que minha mãe me deu”, finalizou ela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)