BBB 23: Sarah sensitiva? Participante fala em repescagem e rebate Gabriel sobre retorno de brothers

Na tarde desta segunda-feira (20), os brothers voltaram a se questionar sobre uma possível repescagem dentro do Big Brother Brasil. Dessa vez foi a psicóloga Sarah Aline, em conversa com o ator Gabriel, sentados na sala do programa. Sarah deixou o questionamento: “Que jogador traria para o jogo se tivesse como trazer?”. Mais cedo, Domitila Barros chegou a comentar que sonhou com um momento muito parecido com a repescagem do BBB 23 anunciada ontem (19) por Tadeu Schmidt.

Em resposta à Sarah, Gabi foi sincero. “nenhum! (...) Porr*, ‘tô’ a 63 dias aqui de palhaço?”, disse. “Mas e se você tivesse que trazer?”, rebateu a morena. “Se tiver a opção de trazer eu falo ‘nenhum!’”, continua o ator. Sara finaliza: “eu também não!”.

A dinâmica de repescagem segue por meio de votação, no site do Gshow. Isso porque, com a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, por suspeita de importunação sexual, o programa teria que terminar duas semanas antes do esperado. O fato não é interessante por questões contratuais.

