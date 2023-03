Esquenta BBB: Bob Fllay é o próximo convidado de live em OLiberal.com

O deputado e humorista Bob Fllay é o próximo convidado da Live Esquenta Paredão, no perfil de O Liberal no Instagram. A entrevista acontecerá nesta terça-feira (21), às vésperas do Paredão no "Big Brother Brasil 23".

Fllay estreou o quadro de lives com personalidades sobre o reality. Na ocasião, o paraense contou o que estava achando do programa, já que não deixa de acompanhar nenhum lance.

Desta vez, o humorista vai dar a sua opinião sobre o próximo Paredão e quem ele acha que pode sair da competição. Vale lembrar que estão na berlinda o youtuber Fred Desimpedidos, Gabriel Santana e Domitila Barros.

'Esquenta BBB 23'

Todas as terças-feiras antes do Paredão, o OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises do jogo, destaca quem são os mais queridos e odiados da casa e revela suas apostas sobre quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, nas redes sociais de O Liberal.

O convidado é divulgado no Instagram de O Liberal (@oliberal).

O objetivo é comentar tudo o que ocorreu entre um Paredão e outro. Vale lembrar que a estreia do “Esquenta BBB 23” contou justamente com a participação de Bob Fllay. Ao longo das eliminações nesta edição do reality, participaram da live: Égua Manu, Paulo Freitas (irmão da paraense Paula, participante já eliminada desta edição do BBB), o cantor Salgadinho, o Tiozão do BBB, a ex-BBB, Tina, Jessi e Hadson Nery.

